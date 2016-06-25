اليمن.. التحالف يغير على الانقلابيين غرب تعز

سيطرت ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح على منطقة المغنية في مديرية القبيطة شمال محافظة #لحج بعد اشتباكات دارت لساعات بين الانقلابيين والمقاومة الشعبية.

ورافق المعارك قصف عنيف وكثيف من قبل المتمردين.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين استهدفتا مواقع للميليشيات في وادي المعقم بالقرب من جبل الصيبارة بمديرية الوازعية غرب مدينة #تعز .

كما أفادت مصادر عسكرية، في وقت سابق، أن معارك عنيفة دارت في منطقة #باب_المندب غرب محافظة تعز، بين قوات الجيش الوطني، المسنود من التحالف، من جهة، وقوات صالح ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن هذه المواجهات هي الأعنف منذ أشهر، حيث تزامنت مع غارات عنيفة لطيران التحالف العربي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من الانقلابيين.