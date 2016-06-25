اليمن..مقتل 20 من الميليشيات في جبهة نهم بمواجهات عنيفة

أعلن الناطق باسم المقاومة الشعبية في #صنعاء مقتل نحو 20 من #ميليشيات_الحوثي_والمخلوع_صالح، وجرح العشرات منهم في مواجهات عنيفة، مشيراً إلى أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلا هجوماً للميلشيات على موقع "رشح" في جبل يام.

وفي محافظة #البيضاء سيطرت المقاومة على المبنى الحكومي في مديرية القريشية بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات.

فيبدو أن جمود العمل السياسي وتعثر المشاورات في الأزمة اليمنية قد أشعل الجبهات العسكرية، وسط أنباء عن تحضيرات للحسم العسكري وتحرير صنعاء من قبضة الميليشيات.

التصعيد العسكري طال جبهات عدة منها تعز والجوف ومأرب وجبهة نهم شرق صنعاء.

الناطق باسم #المقاومة_الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي قال إن 20 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا وجرح العشرات منهم في مواجهات عنيفة في جبهة نهم، مشيراً إلى أن الميليشيات حاولت الهجوم على موقع جبل رشح في جبل يام بمديرية نهم.

وأوضح أن الاشتباكات ما زالت مستمرة وأنه تم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، وخسرت أحد مواقعها.

وكذلك الحال في الجوف حيث حققت المقاومة والجيش الوطني تقدماً في مركز مديرية الغيل، وتخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات.

كما سيطرت المقاومة الشعبية على المبنى الحكومي في مديرية القريشية شمال غرب محافظة البيضاء، بعد اشتباكات مع الميليشيات، وما زالت المواجهات مستمرة في مناطق الزوب والثعالب وذي كالب ونوفان عيشمة، مع تواصل الاشتباكات في أكثر من جبهة في قيفة رداع وان الميليشيا تقصف بصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على القرى.

وفي مأرب أطلقت ميليشيات الحوثي وصالح صاروخاً باليستياً باتجاه، معسكر لقوات التحالف، واعترضته منظومة الباتريوت لقوات التحالف، ليسقط في منطقة ريفية في آل شبوان، دون أن يسفر عن ضحايا.