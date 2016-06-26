اليمن.. تصعيد ميداني للإنقلابيين يعمق التعثر السياسي

خرق وقفِ اطلاق النار في اليمن متواصل فميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تصعّد أعمالها العدائية، في مؤشر على انعدام اي رغبة في دعم تقدم المسار السياسي في الكويت.

وصعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هجماتها وقصفها على أحياء مدينة تعز وفي جبهات كرش والقبيطة شمال محافظة لحج فجر الأحد بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى مقتل امرأة في حي بير باسا وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين .

فيما وصل الأمين العام للأمم المتحدة #بان_كي_مون مساء السبت إلى الكويت لمحاولة إنقاذ #المشاورات_اليمنية . وذكرت مصادر سياسية أن جهوداً دولية مكثفة تُبذل لتفادي انهيار المحادثات بين #الأطراف_اليمنية. فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود توجه لتمديد المشاورات فترة شهرين إضافيين بهدف ردم فجوة الخلافات والتوصل الى حل شامل يحظى بقبول الطرفين.

وتحدثت المصادر السياسية عن ضغوط دولية لتصحيح مسار #التفاوض بعد رفض وفد الميليشيات #خريطة_الطريق_الأممية للحل، ترافقها جهود خليجية داعمة للتسوية السياسية. ورجحت المصادر أن يعقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات منفصلة مع الوفدين اليوم الأحد، ثم اجتماع آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن يدفع بان كي مون الطرفين إلى الاستمرار في المشاورات وسيتم عرض الخريطة الأممية للحل.

ميدانياً أفادت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني كسر هجوما كبيرا للميليشيات شمال غربي مدينة تعز، كان يستهدف السيطرة على معسكر اللواء 35 في حي الحصب، حيث دارت مواجهات عنيفة لعدة ساعات تمكن خلالها الجيش والمقاومة من صد الهجوم ملحقاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات وأسر 10 من مقاتليها. كما صدت المقاومة هجوماً آخر متزامناً للميليشيات في حي عصيفزة.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان من سكان تعز، أن الميليشيات استهدفت الأحياء الشمالية والغربية للمدينة ومعسكر الدفاع الجوي ومواقع المقاومة في شارع الخمسين، وجبل هان وتلة الإريال، ومنطقة السجن المركزي غرب المدينة.

وأكدت مصادر المقاومة أن الميليشيات أرسلت صباحا تعزيزات عسكرية من ضاحية الحوبان شرق المدينة الى الجهة الغربية لتعزيز قواتها بعد الانكسارات التي لحقت بها.

التحالف يقصف الميليشيات في لحج

وفي جبهتي القبيطة وكرش شمال محافظة لحج، دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات التي تحاول السيطرة على مواقع متقدمة للمقاومة في المرتفعات المطلة على قاعدة العند العسكرية. وقال ناطق باسم المقاومة في كرش إن طائرات التحالف تدخلت لمنع تقدم الميليشيات ونفذت عدة غارت استهدفت تجمعات ومواقع للميليشيات في منطقة الحويمة وجبال حمالة شمال غربي جبهة كري، ما أدى الى مقتل عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية. وفي جبهة القبيطة استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في جبل جالس والمغنية والخط الرابط بين القبيطة ومدينة الراهدة.

وفي محافظة الجوف شهدت الأطراف الغربية لمديرية الجوف مواجهات متواصلة خلال الساعات الماضية قتل خلالها العشرات من الميليشيات، وتركزت المواجهات في وادي وجبل ايبر.

وفي جبهة نهم شمال غربي صنعاء أحبط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوماً للميليشيات حاول الالتفاف على مواقع المقاومة في منطقة الفرضة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة مأرب الى جبهة نهم. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أنه تم دحر الميليشيات والزحف باتجاه مواقعها والسيطرة على عدد من المواقع في المرتفعات المطلة على نفيل الفرصة من جهة الشمال.

كما تواصلت المواجهات في منطقة ريمان في الجهة الجنوبية الغربية لجبهة نهم حيث قصف الجيش الوطني مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات. وفي جبهة حرض- ميدي شمال غربي محافظة حجة، تجددت المواجهات وتبادل القصف المدفعي بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اثر قيامها بخرق الهدنة ومحاولة التسلل الى بعض مواقع الجيش الوطني القريبة من الحدود مع السعودية.