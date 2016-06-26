المخلافي: الانقلابيون لا يريدون السلام في اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة إلى مشاورات #الكويت عبد الملك المخلافي، أن طرف الشرعية بذل كل ما يمكن من أجل السلام في اليمن لكن الطرف الآخر لا يريد السلام، ويبقى متعنتا ورافضاً له. وقال في مقابلة مع صحيفة "الحياة": "إن #الحوثيين غير جاهزين للسلام وإنهم يريدون الحرب."

كما طالب #المخلافي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجتمع مع طرفي #المفاوضات_اليمنية اليوم الأحد في الكويت، بأن يواصل الجهود لإلزام الانقلابيين بالقرارات الأممية التي جرى تأكيدها.

ولفت إلى أن المفاوضات مع #الانقلابيين وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الحوثيين للسلام، مضيفاً أن الحوثيين أوصلوا المشاورات إلى الفشل على مدى الأيام الستة والستين الماضية، وأفشلوا كل مساعي الأمم المتحدة في المفاوضات.