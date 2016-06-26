المخلوع صالح: المشاورات اليمنية بالكويت حوار بيزنطي

وصف المخلوع علي عبدالله صالح الحوار اليمني في الكويت بالحوار التعطيلي والبيزنطي.

وقال المخلوع صالح إن القرار الدولي 2216 لا شرعية له، وهو غير قانوني ويجب أن يفهم بان كي مون وولد الشيخ أحمد أنه لا شرعية لهادي.

يأتي ذلك قبيل وصول الأمين العام للأمم المتحدة #بان_كي_مون اليوم الأحد إلى الكويت لمحاولة إنقاذ #المشاورات_اليمنية، وذكرت مصادر سياسية أن جهوداً دولية مكثفة تُبذل لتفادي انهيار المحادثات بين #الأطراف_اليمنية.

وتتحدث المصادر عن ضغوط دولية لتصحيح مسار #التفاوض بعد رفض وفد الميليشيات #خريطة_الطريق_الأممية للحل، ترافقها جهود خليجية داعمة للتسوية السياسية، ورجحت المصادر أن يعقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات منفصلة مع الوفدين اليوم الأحد، ثم اجتماع آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة.