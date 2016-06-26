انقسامات حادة في وفد الحوثي بمشاورات اليمن

أشارت مصادر دبلوماسية وعسكرية يمنية إلى ارتفاع حدة الخلافات الداخلية في أوساط #ميليشيا #الحوثي حول المشاورات السياسية القائمة في #الكويت، بحسب قناة "الحدث" الأحد.

وترجم الانقسام الحوثي الحوثي في التباينات بين مواقف أعضاء الوفد، ففي حين رحب بعض منهم بخارطة الحل التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رفضها البعض الآخر.

وقال دبلوماسي يمني لصحيفة "الشرق الأوسط" إن زعيم ميليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي ما عاد قادرا على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على القياديين من أتباعه.

وأضاف الدبلوماسي أن هذا يؤثر سلبا على المشاورات إذ يستمر رفض فرع من وفد الميليشيا للحل الأممي الذي يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وتحدثت مصادر حكومية عن تغير في لهجة المفاوضين الحوثيين وتقلب واضح خلال المشاورات، فما إن يوافقوا على بنود حتى يناقضوها لاحقا، وهي ممارسات وضعها محللون في خانتين الأولى كونها ناتجة عن تضارب في المصالح بين المفاوضين، والثانية كونها مفتعلة.