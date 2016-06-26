مقتل 4 حوثيين حاولوا تهريب "الحشيش" إلى السعودية

لقي 4 مسلحين #حوثيين مصرعهم في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني أثناء محاولتهم تهريب كميات من #مادة_الحشيش إلى #السعودية.

وقال مصدر عسكري في اللواء الثاني حرس حدود الذي يرابط في ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن إن #قوات اللواء اشتبكت مع 4 حوثيين كانوا يحاولون التسلل إلى السعودية، وبحوزتهم نصف طن من الحشيش، مما إلى أدى إلى مقتلهم على الفور.

وسبق لقوات الجيش الوطني أن أحبطت تسلل عشرات العناصر الحوثية التي تقوم بتهريب الحشيش والمخدرات إلى السعودية، حيث تمكنت من القبض على عدد منهم وقتل آخرين.

على صعيد آخر ذكر المتحدث باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء أن نحو 20 مسلحاً حوثياً ومن القوات الموالية للرئيس #المخلوع سقطوا قتلى، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، في معارك عنيفة دارت السبت في مديرية نهم "شرق العاصمة صنعاء".

وقال عبدالله الشندقي في تدوينة له على صفحته بموقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحوثيين شنوا هجوماً عند ساعات الصباح، على موقعين عسكريين للمقاومة في جبل رشح وجبل يام.

وأضاف أن المقاومة وقوات #الجيش_الوطني تصدوا للهجوم، في معارك عنيفة، أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين، بينما تقدمت المقاومة وسيطرت على موقع للحوثيين.

وفي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد قالت مصادر في المقاومة إن قوات الشرعية ردت على الخروقات المتكررة لميليشيات الحوثيين وصالح وشنت هجمات عنيفة على مواقعها في مديرية الغيل، وتمكنت بعد معارك عنيفة من التقدم والسيطرة على مناطق واسعة أبرزها مزرعة حميد، والدعروري، والحصن، وفرضت حصارا محكما على مواقع للميليشيات في منطقة الساقية من ثلاث جهات.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من عشرة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح سقطوا خلال المعارك التي استخدم فيها الجانبان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تمكنت القوات الحكومية من أسر عدد من تلك العناصر.

ولقي 5 مسلحين حوثيين مصرعهم جراء كمين نفذته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء بوسط البلاد.

وقالت مصادر في #المقاومة_الشعبية بالبيضاء إن الكمين وقع في منطقة #الحسينية بمديرية ذي ناعم واستهدف طقماً مسلحاً ما أدى إلى مقتل 5 وجرح آخرين .

وجاء هذا التطور بالتزامن مع تقدم المقاومة الشعبية في مديرية القريشية برداع وفقا للمصادر.