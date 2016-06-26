ميليشيا الحوثي تهرب المخدرات إلى السعودية

أعلن #الجيش_الوطني_اليمني إحباطه لمحاولة تهريب كمية من المخدرات عبر الحدود إلى #السعودية من منطقة ميدي في #محافظة_حجة. وهذه ثاني محاولة هذا الأسبوع حيث أعلن الجيش ضبطه قبل أيام لنصف طن من #الحشيش المخدر حاولت ميليشيات الحوثي تهريبها إلى السعودية.

ونجحت الفرق الراجلة من كشف المواد المخدرة، عندما خبأها المتسللون في حفرة بين الأشجار، لتهريبها إلى السعودية حيث تم استخراج المواد المحظورة وحرقها.

وأعلن الجيش الوطني اليمني ضبطه لعصابة حوثية كانت تسعى لتهريب نصف طن من المخدرات إلى السعودية قبل أيام في المنطقة نفسها.

وحسب مصدر عسكري لقي أربعة من أفراد العصابة حتفهم فيما تم القبض على أحدهم أثناء مهاجمتهم مواقع الجيش الوطني لتسهيل محاولة التهريب. وأضاف المصدر أنه تم تسليم المقبوض عليه مع المضبوطات للجهات المختصة.

يذكر أن زعيم المتمردين الحوثيين أفرج مؤخرا عن حوالي سبعين سجينا بمحافظة حجة من المتهمين بتهريب المخدرات، الأمر الذي يؤكد تورط الجماعة في إدارة شبكة تهريب المخدرات إلى دول الجوار.