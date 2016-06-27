اليمن.. تقدم للجيش في نهم ومطار صنعاء بمرمى المقاومة

حقق #الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهة #نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وسيطر على مواقع جعلت مطار صنعاء في مرمى مدفعية وصواريخ المقاومة.

وجاء التقدم على جبهة نهم على خلفية صد هجوم للميليشيات حاولت فيه الالتفاف على منطقة الفرضة، حيث تشهد المنطقة حشودا متبادلة، بحسب قناة "العربية" الاثنين.

وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات امتدت إلى منطقة المديد مركز مديرية نهم، إثر سيطرة الجيش على جبلي المحجر والمنار الاستراتيجيين.

كما سيطر الجيش على جبل المنصاف الذي يقع بين جربتي ملح وعيدة، ووادي المليل المطل على طريق المدفون.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه بهذا التقدم بات مطار #صنعاء على مرمى نيران الجيش والمقاومة.

كما استهدفت طائرات #التحالف تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى نهم شمال شرق صنعاء وصرواح وجبل هيلان غرب مأرب ومديرية ذوبان شمال باب المندب.