اليمن.. 3 تفجيرات بالمكلا تقتل 38 من الجيش وداعش يتبنى

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات المكلا بحضرموت شرق اليمن، حيث أكدت مصادر أمنية في مدينة المكلا أن 38 عنصرا من أفراد الحراسات الأمنية التابعة للجيش اليمني قتلوا وجرح عشرات آخرون بثلاث هجمات إرهابية استهدفت نقطتين أمنيتين في منطقة ديس المكلا وسط المدينة وفي منطقة خلف بالقرب من مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية.

فيما استهدف الهجوم الثالث مبنى للاستخبارات العسكرية في ضاحية الفوة غرب مدينة المكلا.

وذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن "انغماسيين" هاجموا مقرا مشتركا لقوات النخبة ومكافحة الإرهاب في المدينة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الأول كان بواسطة انتحاري استهدف مركزا أمنيا في حي ديس المكلا حيث التحلق الانتحاري بالجنود لتناول الفطور وفجر نفسه وسط الجنود أثناء تناولهم طعام الإفطار في حين استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مبنى للمخابرات في منطقة الفوة.

والانفجار الثالث كان بواسطة عبوات ناسفة مزروعة في كرتون بالقرب من نقطة أمنية في منطقة خلف وتوقعت مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى حيث إن عددا من المصابين حالاتهم حرجة.

والمكلا هي المعقل السابق لتنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها حتى إبريل الماضي.