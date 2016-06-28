الانقلابيون يتعهدون لواشنطن بتنفيذ بعض الانسحابات

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العربية" عن تعهد وفد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم أنصار المخلوع لمساعد وزير الخارجية الأميركي، توماس شانون، بالقيام ببعض الانسحابات، تنفيذاً لطلب أميركي طرح على وفد الانقلابيين خلال لقاء جمعه بالمسؤل الأميركي مساء أمس في الكويت، بحضور وكيل وزارة الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ومبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى اليمن.

وأوضحت المصادر أن مباحثات المسؤولين البريطاني والأميركي مع وفد الانقلابيين تركزت على التزامهما بمواصلة مشاورات السلام بعد إجازة العيد والبدء بتنفيذ انسحابات من المحافظات والمدن، وأبدى وفد الانقلابيين موافقته على تنفيذ بعض الانسحابات كانت ترفضها في مناقشاتها مع الوفد الحكومي برعاية الامم المتحدة.

وعلق مسؤول رفيع في الوفد الحكومي على تعهد الانقلابيين بأنه مجرد وعد تضليلي في محاولة للتقرب من الأميركيين.