المخلافي يلتقي وكيلي وزارة خارجية أميركا وبريطانيا

التقى الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون ووكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الاوسط آلن دنكن.

وفي اللقاء استمع الوكيلان إلى شرح حول مسار المشاورات والتعقيدات التي يضعها الانقلابيون في طريق السلام.

وجدد الوفد الحكومي تأكيده أن خارطة الطريق لسلام شامل ومستدام تتطلب حتما إزالة الانقلاب وسحب السلاح والانسحاب من المدن وتهيئة الفرص لعملية سياسية متوازنة وصحيحة .

ونوه الوكيلان بالصبر الذي يتحلى به أعضاء الوفد الحكومي وتعاطيهم المسؤول والجاد مع كل ما يطرح من أفكار بروح بناءة ومسؤولة.