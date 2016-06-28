اليمن.. اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين والمقاومة في تعز

تدور اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات والمقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية والشمالية في مدينة #تعز .

وصدت المقاومة والجيش الوطني هجوماً عنيفا للانقلابيين في حي ثعبات والجحملية وحي الدعوة شرق مدينة تعز، فيما حاول المتمردون الهجوم من منفذ غراب شرق اللواء 35 مدرع على مقر اللواء، لكن المقاومة تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع.

وفي سياق متصل، حاولت عناصر من الميليشيات التسلل إلى الجبهة الشمالية في حي الزنوج وحي عصيفرة، ولم تتمكن من التقدم وأجبرتهم المقاومة على التراجع.

كما رافق هجوم الميليشيات قصف بقذائف المدفعية والهاون على مقر اللواء 35 مدرع ومواقع المقاومة الشعبية في شارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب مدينة تعز، وحي ثعبات والجحملية شرق المدينة.

كذلك يقصف الانقلابيون قرية الديم في جبل صبر وقرية الشقب جنوب المدينة.

من جانب آخر، نفذ طيران التحالف العربي غارات عدة استهدفت دبابة وطقما للميليشيات في منطقة ذباب القريبة من باب المندب غرب مدينة تعز، فيما استهدف الطيران طقماً للمتمردين كان محملاً بالذخائر والأسلحة في مفرق حيفان بالراهده جنوب المدينة.

واستهدف طيران التحالف مواقع الانقلابيين في منطقة القبيطة والشريجة في كرش شمال محافظة لحج وفي منطقة حيفان جنوب المدينة.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات مكونة من منصات وناقلات صواريخ كاتيوشا وأطقم عسكرية محملة بالأسلحة والذخائر قادمة من المخاء إلى مديرية الوازعية غرب مدينة تعز.