اليمن.. مشاورات السلام في الكويت في إجازة لأسبوعين

جدد الوفد الحكومي اليمني في #مشاورات_الكويت تأكيده أن خارطة الطريق لسلام شامل ومستدام تتطلب حتما إزالة #الانقلاب وسحب السلاح والانسحاب من مدن اليمن.

في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "العربية" أن وفد #الانقلابيين تعهد لمساعد وزير الخارجية الأميركي توماس شانون بالقيام ببعض الانسحابات تنفيذا لطلب أميركي.

هذا وكثف المبعوث الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد نشاطه الدبلوماسي، حيث عقد لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة والانقلابيين، تناولت بحث مسودة بيان مشترك يعلن فيه تعليق المشاورات لمدة أسبوعين، في خطوة يرى فيها مراقبون منح فرصة للمفاوضين لالتقاط الأنفاس وأخذ قسط من الراحة قبل الدخول في ما هو قادم وأهم في عمر المشاورات.