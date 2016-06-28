بالصور..الجيش البحريني ينفذ حملة إغاثية في تعز

نفذت #قوة_الواجب_البحرينية الخاصة ضمن #التحالف_العربي المشترك لدعم الشعب اليمني في استرجاع الشرعية حملة إغاثة في محافظة #تعز من خلال توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة، من قبل المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، تحت إشراف قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وتهدف الحملة إلى تلبية جزء من الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية في محافظة تعز.

وقال الرائد عمار القشار إن "الحملة لتفعيل دور القوات العسكرية البحرينية المتواجدة في الجمهورية اليمنية في الجانب الإنساني من خلال تدشين حملة إغاثة للمحتاجين والمحاصرين من قبل ميليشيات #الحوثي في محافظة تعز، لتصل إلى مدينة تعز المحاصرة، وذلك لتخفيف المعاناة على اليمنيين، واستكمالا لدور القوات العسكرية البحرينية التي جاءت لدعم الشرعية اليمنية وإرجاع الحق إلى أصحابه".