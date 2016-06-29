اليمن.. رفض طرفي الأزمة إصدار بيان قبل تعليق المشاورات

فشل المبعوث الأممي إلى #اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إقناع وفدي الحكومة والانقلابيين بإصدار بيان مشترك قبل تعليق المشاورات المتوقع أن يتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

من جانبها، أكدت مصادر مشاركة في المفاوضات لـ"العربية" أن ولد الشيخ أحمد عقد اجتماعين مطولين ومنفصلين مع الوفدين الليلة الماضية خُصصا لبحث مقترح اتفاق مبادئ مشترك قبل رفع المشاورات، لكن المقترح لم يتم قبوله من الطرفين. كما نوقش مقترح ثانٍ لإصدار بيان مشترك من الوفدين لتأكيد التزامهما بالعودة لاستئناف المفاوضات، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وقوبلت مساعي المبعوث الأممي برفض الجانبين نتيجة أزمة الثقة الكبيرة بينهما.

بدورها، ذكرت مصادر متفاوتة أنه من المتوقع أن يعلن ولد الشيخ أحمد تعليق الجلسات إلى بعد عيد الفطر مع التأكيد على أهمية التزام الطرفين بتثبيت وقف إطلاق النار.

كذلك أوضحت المصادر أن الوفد الحكومي أكد التزامه بالعودة في الوقت الذي سيتفق عليه لاستئناف المشاورات.