ولد الشيخ يعلن تعليق المشاورات اليمنية بالكويت 15 يوماً

أعلن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد رسميا تعليق المشاورات اليمنية في الكويت حتى الخامس عشر من يوليو المقبل.

وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي إن الأطراف اليمنية ستعود الى الكويت لاستئناف المشاورات في منتصف يوليو، وكانت لقاءات المبعوث الأممي المنفصلة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين قد فشلت في اقناعهما بإصدار بيان مشترك.

وأضاف المبعوث الخاص عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": "بعدما تباحثنا مطولاً مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف تخصص المرحلة المقبلة لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في ١٥ يوليو ٢٠١٦ مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن".

كذلك سوف يجري #المبعوث_الأممي خلال هذه الفترة سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الآليات التي تم التباحث بها، ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن.