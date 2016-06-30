على الطريقة الإسرائيلية.. الحوثي يفجر 5 منازل بصنعاء

فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساء الثلاثاء 5 منازل في بلدة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر في المقاومة الشعبية فإن ميليشيات الحوثي فجرت 5 منازل في قرية النفاخ بني فرج بمديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

ولم تشر المصادر إلى تبعية المنازل، لكن ميليشيات الحوثي عادة ما تقوم بتفجير منازل لقيادات في الجيش الوطني أو المقاومة كوسيلة انتقامية دأبت عليها الجماعة، وذلك فيما يشبه الطريقة الإسرائيلية للانتقام من شباب مقاومة الاحتلال.

وسبق لميليشيات الحوثي أن فجرت عدداً من المنازل لقيادات محسوبة على المقاومة في بلدة نهم، التي تجري فيها مواجهات عنيفة وسط تقارير ميدانية تفيد بتقدم قوات الشرعية في البلدة الاستراتيجية.

وبحسب تقارير إحصائية فقد قامت الجماعة بتفجير أكثر من 500 منزل خلال نحو عامين في عدة محافظات.

وكان أول منزل فجره الحوثيون هو منزل زعيم قبيلة حاشد الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر، والواقع في مسقط رأسه بمديرية خمر محافظة عمران، وذلك حينما توغلت الجماعة في تلك المناطق منتصف 2014 بدعم من قوات المخلوع علي عبدالله صالح.

وينظر مراقبون إلى أن قيام ميليشيات الحوثي بتفجير منازل معارضيها شكل استفزازاً كبيراً لليمنيين، وكشف حجم الأحقاد التي تحملها هذه الجماعة التي منذ أن نشأت وتمددت وانقلبت على السلطة، وهي تمارس التدمير والتفجير والتخريب والعبث.

وينظر هؤلاء إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من تفجيرات لن يسكت مناوئيها بقدر ما سيزيدهم إيماناً بضرورة إزالة هذا الورم الخبيث من جسد الوطن اليمني.