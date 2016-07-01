اليمن.. غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح

شنت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي وقوات صالح، في محافظتي #تعز، و #الجوف في #اليمن.

وأوضحت تقارير إعلامية أن #التحالف شن 7 غارات استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وأضافت أن 5 غارات استهدفت تعزيزات المتمردين في "المصلوب الساقية"، وغارتين في منطقة بين الغيل والمصلوب.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة في تعز، على تعزيزات للحوثيين ومواقع يتمركزون فيها.

وقصف الطيران مواقع للانقلابيين في محيط اللواء 35. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومخازن الأسلحة، وكذا دبابتين.