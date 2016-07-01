اليمن.. 7 آلاف انتهاك للانقلابيين في تعز و30 ألف متضرر

أشار تقرير صدر عن منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في #جنيف بالتعاون مع منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان اليمنية أن أكثر من سبعة آلاف انتهاك ارتكبتها #ميليشيات #الحوثي و #المخلوع #صالح في مديرية الوازعية غرب مدينة #تعز.

وشملت الانتهاكات استهداف #المدنيين وتدمير منازل واختطافات واقتحامات وتهجير ونهب وسلب كما كشف التقرير عن تضرر ما يزيد عن 30 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل قال قائد اللواء العاشر للجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية في مديرية ميدي، العميد الركن منصور الزافني، إن #الانقلابيين يتكبدون خسائر كبيرة في القرى المجاورة للمديرية، وأن لا وجود للعدو قرب المديرية.

وأضاف الزافني أن الانقلابيين لم يلتزموا بالهدنة السابقة، وتم استغلالها للدخول إلى ميدي مرة أخرى، ما أدى إلى انهيارها.

من جانبهم حث سفراء الدول المعتمدون لدى اليمن أطراف محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في #الكويت على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وثمن السفراء في البيان جهود المملكة العربية #السعودية في استضافة لجنة التهدئة والتنسيق.