معسكرات حوثية لتجنيد الأطفال بأربع محافظات يمنية

كشفت مصادر قبلية يمنية عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بحملة تجنيد إجباري للأطفال في أربع محافظات يمنية.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استحدثت معسكرات تدريب لمئات الأطفال في المحويت (غرب صنعاء)، وتقوم بإجبار الآباء على تجنيد أطفالهم تحت مبرر فرض الأمن والاستقرار وحماية مناطقهم، لكنهم تفاجأوا بنقلهم إلى جبهات القتال في نهم، مبينة أن هناك معسكرات أخرى استحدثت في عمران، ويتم تدريب عشرات الأطفال من المحافظة نفسها ومن محافظة حجة.

وأشارت المصادر إلى أن الأطفال الذين يتم التغرير بهم، سواء من خلال الإغراءات بأنه سيتم منحهم أسلحة، أو بالقوة بعد اختطافهم من آبائهم، تمت إعادة العشرات منهم إلى آبائهم من نهم في صناديق في الأيام الماضية.

وكان المئات من الأطفال في محافظة ذمار تم تجنيدهم في الأيام الماضية والدفع بهم كتعزيزات لجبهاتهم في محافظتي تعز ولحج.

ومؤخرا قدرت مصادر حقوقية يمنية قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتجنيد نحو 8 آلاف طفل منذ بداية العام الجاري 2016.

وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة مطلع يونيو الماضي قد أدان ميليشيات الحوثي بممارسة تجنيد واسع للأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، مشيرا إلى زيادة عدد الأطفال المجندين في اليمن بنحو 5 أضعاف مقارنة بعام 2014.

وسبق للمقاومة الشعبية أن أعلنت مراراً أسر مقاتلين أطفال في صفوف الميليشيات، مؤكدة أنها قد حصلت على أدلة عديدة تثبت تجنيد الحوثيين لأطفال دون السن القانونية، وإجبارهم على خوض المعارك، رغم التقارير الدولية التي حذرت من مغبة تجنيد الأطفال واستخدامهم وقوداً للنزاعات والحروب.