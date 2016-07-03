اليمن.. اتهامات للانقلابيين باستغلال تعليق المفاوضات

جددت السلطات الشرعية في #اليمن اتهاماتها للحوثيين والرئيس المخلوع #علي_عبدالله_صالح بالرهان على التصعيد الميداني واستغلال فترة تعليق المفاوضات.

وكانت ميليشيات #الحوثي قد شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المقاومة الشعبية في محيط معسكر "الخنجر" الاستراتيجي بمديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف الحدودية مع #السعودية .

وقد تمكنت المقاومة من صد هجمات الحوثيين واستعادة المعسكر بعد نحو ثمانية أشهر من سيطرة #الحوثيين عليه خلال مواجهات عنيفة أسفرت عن وقوع وإصابة العديد من المتمردين.

كما شن التحالف غارات جوية دمر فيها تعزيزات الميليشيات.

وتكمن أهمية محافظة #الجوف في كونها محافظة حدودية مع السعودية، وتعني استعادتها السيطرة على تلك الحدود والمنافذ البرية بين البلدين، كما أنها تحد محافظة #مأرب النفطية، ومحافظة #صعدة ، معقل الانقلابيين.