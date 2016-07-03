اليمن..الانقلابيون يطلقون حملة تبرع لدعم الخدمات الصحية

الانقلابيون في اليمن استنزفوا موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي متذرعين بتمويل المجهود الحربي ما اضطر القائمين على وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتهم للمطالبة بموازنة الوزارة السنوية وإطلاق حملة تبرع لصالح الخدمات الصحية.

ففي محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أطلق القائمون على وزارة الصحة في صنعاء والخاضعة لسيطرة الانقلابيين حملة تبرع لدعم شراء أدوية الأمراض المزمنة ولسد ما وصفوها بالفجوة التمويلية.. فجوة أحدثها استنزاف الانقلابيين لموارد الدولة واحتياطي وزارة المالية والبنك المركزي متذرعين بالمجهود الحربي، والذي أدى لعجزهم عن تخصيص الموارد المالية المطلوبة للقطاعات الخدمية.

حملة التبرع لصالح الخدمات الصحية هذه رافقتها دعوة القائمين على الوزارة التي يشرف عليها الانقلابيون بإطلاق موازنتها السنوية لتقوم بدورها وتقدم خدماتها للمرضى وفقاً لما صدر عن لقاء ضم موظفي الوزارة في صنعاء.

ووفقاً للأرقام المتوفرة فإن هناك أكثر من 2000 شخص من زارعي الكلى في اليمن بحاجة لرعاية صحية متواصلة، كما يوجد 5 آلاف مصاب بالفشل الكلوي يحتاجون لغسيل كلى بشكل متواصل، بينما يبلغ عدد المصابين بالسكري أكثر من مليوني نسمة منهم عشرات الآلاف يعتمدون على الأنسولين الذي اعتادوا الحصول عليه من وزارة الصحة.

كما تشير الإحصائيات إلى وجود 4 آلاف و500 طفل يعاون من مرض الثلاسيميا، وعشرات الآلاف من مصابي بقية الأمراض المزمنة الأخرى التي يتطلب التعامل معها أو علاج المرضى منها ملايين الدولارات سنوياً.