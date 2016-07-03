رئيس الحكومة اليمنية: لن نسمح بـ"حزب الله" آخر

دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى كبح جماح الإنقلاب وهزيمته، مذكراً بأن الدفاع بدأ في عدن وسينتهي في مران.

وأكد خلال لقائه في قصر المعاشيق في عدن بقيادات عسكرية وأمنية والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية أنه بعد مرور عام على تحرير عدن يجب الحفاظ على هذا الإنجاز والعمل على توطيد اللحمة الوطنية.



ودعا إلى الوقوف إلى جانب الشرعية والمؤسسات العسكرية، لأن العدو ما زال يتربص بأمن واستقرار المنطقة.

وشدد بن دغر على أنه لن يسمح بوجود "حزب الله" ثاني في اليمن ليهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن إيران وراء أي صراع وهي من دعمت الحوثي والتمرد ويجب عليها الكف عن التدخلات في شؤوننا الداخلية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى بقدر استطاعتها إلى حل المشكلات الخدمية في عدن والمحافظات المجاورة، لافتاً الى أن الدعم العربي في هذا المجال قادم خلال الأيام القريبة المقبلة.