معارك في تعز بعد هجمات للميليشيات على مواقع المقاومة

اندلعت معارك عنيفة في جبهات عدة بمحافظة #تعز ، حيث دارت معارك في #حيفان جنوب المدينة والشقب في الشرق، بالإضافة إلى محيط اللواء 35 مدرع في غرب المدينة.



وقال مصدر ميداني إن المعارك دارت في منطقة بني علي بمديرية حيفان بعد أن هاجم ا#لحوثيون مواقع للمقاومة.



كما تحشد ميليشيات الحوثي مقاتليها إلى #حيفان ، وحذر مصدر ميداني من هجمات مكثفة للميليشيات من أجل السيطرة على المنطقة.



كذلك هاجم الانقلابيون بشكل مكثف مواقع قوات الشرعية في #الشقب ، ما أدى إلى تدمير بعض المباني السكنية.



من جانبها، شنت مقاتلات #التحالف_العربي غارتين على مواقع الميليشيات، في محيط قرية الشقب في جبل صبر الموادم.



وكثف الحوثيون هجماتهم على محيط اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وقصفوا مواقع في منطقة الضباب والربيعي.