اندلعت معارك عنيفة في جبهات عدة بمحافظة #تعز ، حيث دارت معارك في #حيفان جنوب المدينة والشقب في الشرق، بالإضافة إلى محيط اللواء 35 مدرع في غرب المدينة.
وقال مصدر ميداني إن المعارك دارت في منطقة بني علي بمديرية حيفان بعد أن هاجم ا#لحوثيون مواقع للمقاومة.
كما تحشد ميليشيات الحوثي مقاتليها إلى #حيفان ، وحذر مصدر ميداني من هجمات مكثفة للميليشيات من أجل السيطرة على المنطقة.
كذلك هاجم الانقلابيون بشكل مكثف مواقع قوات الشرعية في #الشقب ، ما أدى إلى تدمير بعض المباني السكنية.
من جانبها، شنت مقاتلات #التحالف_العربي غارتين على مواقع الميليشيات، في محيط قرية الشقب في جبل صبر الموادم.
وكثف الحوثيون هجماتهم على محيط اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وقصفوا مواقع في منطقة الضباب والربيعي.
معارك في تعز بعد هجمات للميليشيات على مواقع المقاومة
اندلعت معارك عنيفة في جبهات عدة بمحافظة #تعز ، حيث دارت معارك في #حيفان جنوب المدينة والشقب في الشرق، بالإضافة إلى محيط اللواء 35 مدرع في غرب المدينة.