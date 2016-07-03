عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

معارك في تعز بعد هجمات للميليشيات على مواقع المقاومة

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من المقاومة الشعبية (أرشيفية)
رابط مختصر

اندلعت معارك عنيفة في جبهات عدة بمحافظة #تعز ، حيث دارت معارك في #حيفان جنوب المدينة والشقب في الشرق، بالإضافة إلى محيط اللواء 35 مدرع في غرب المدينة.

وقال مصدر ميداني إن المعارك دارت في منطقة بني علي بمديرية حيفان بعد أن هاجم ا#لحوثيون مواقع للمقاومة.

كما تحشد ميليشيات الحوثي مقاتليها إلى #حيفان ، وحذر مصدر ميداني من هجمات مكثفة للميليشيات من أجل السيطرة على المنطقة.

كذلك هاجم الانقلابيون بشكل مكثف مواقع قوات الشرعية في #الشقب ، ما أدى إلى تدمير بعض المباني السكنية.

من جانبها، شنت مقاتلات #التحالف_العربي غارتين على مواقع الميليشيات، في محيط قرية الشقب في جبل صبر الموادم.

وكثف الحوثيون هجماتهم على محيط اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وقصفوا مواقع في منطقة الضباب والربيعي.

كلمات دالّة

#تعز, #حيفان, #الشقب, #التحالف العربي, #الميليشيات, #المقاومة, #التحال, #معارك, #هجمات مكثفة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر