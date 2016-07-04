السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي موجّه إلى أبها

اعترضت #قوات_الدفاع_الجوي_السعودي صباح الاثنين صاروخاً باليستياً أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة #أبها دون وقوع أضرار.

وبادرت قوات التحالف الجوية بتدمير منصة إطلاق الصاروخ، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الأعمال وستستمر في احترام التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع السعودية.

ويأتي ذلك استمراراً للأعمال العبثية التي تمارسها #الميليشيات_الحوثية والمخلوع صالح بهدف إفشال الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للوضع في #اليمن، مؤكدة أنها ستستمر في احترام التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، والشعب اليمني على حد سواء، لإنجاح المشاورات الجارية في الكويت، وفقاً للبيان.

‏كما قصفت مروحيات الأباتشي السعودية آليات ومركبات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الشريط الحدودي قبالة منطقة #جازان .

وكانت الحدود السعودية اليمنية قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد عمليات عسكرية نفذتها مدفعيات القوات السعودية و#طيران_التحالف صباح يوم الأحد قبالة منطقة جازان، على بعض مواقع الميليشيات التي حاولت إطلاق قذائف إلى داخل المحافظات الحدودية السعودية المأهولة بالسكان.

وقصفت حينها مدفعيات القوات السعودية مواقع للانقلابيين قبالة محافظة الموسّم في منطقة جازان. واستطاعت تحديد مواقع المتمردين واستهدافها بعد محاولتهم الاقتراب نحو الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم.