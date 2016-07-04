اليمن.. الجيش والمقاومة يسيطران على منطقة القبيطة بلحج

بسط مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتهم على سلسلة الجبال المنتشرة في منطقة القبيطة بمحافظة #لحج بعد تمشيطها وتأمينها من ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح، حيث أصبحت تلك المرتفعات تمثل بعداً استراتيجياً في الحفاظ على قاعدة العند الجوية جنوب المحافظة.

ويأتي نجاح الجيش والمقاومة في تأمين هذه المناطق بعد أن حاول الانقلابيون التسلل إليها من محافظة #تعز التي تتواصل فيها المواجهات بين كر وفر بعد استيلاء الميليشيات على بعض المناطق من مديرية الوازعية والقبيطة، ومحاولتها التقدم نحو قاعدة العند.

يذكر أن قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني كانت قد تمكنت من طرد المتمردين من محافظات عدن والضالع ولحج، ومازالت تواصل تقدمها باتجاه محافظة البيضاء وغيرها من المناطق التي مازالت تنتشر فيها الميليشيات.