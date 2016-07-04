مأرب والجوف جبهات مشتعلة بين الحوثي والمقاومة

اندلعت مواجهات عنيفة بين #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح في جبهات محافظتي #مأرب و#الجوف استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وهو تصعيد جديد للميليشيات بعد مرور أربع وعشرين ساعة من دعوة أطلقها حمزة الحوثي أحد قادة التمرد في مطار #صنعاء دعا فيها الميليشيات إلى الاستنفار.

كما دارت مواجهات عنيفة في مأرب على جبهتي صرواح وجبل هيلان، قصفت خلالها قوات الجيش والمقاومة مواقع #الميليشيات. في حين نفذت طائرات #التحالف تسع غارات على مواقع وتعزيزات عسكرية في جبهتي صرواح وجبل هيلان غرب مأرب، كما قصفت تعزيزات ومواقع للميليشيات في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء، واستهدف القصف مناطق مبدعة والسلطات والمنار وحريق القراميش ومناطق أخرى.

أما محافظة الجوف، حيث أعلنت المقاومة عن صد هجوم للميليشيات استهدفت مواقع الجيش والمقاومة في مديرية خب والشعف، في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية العيل.

وفي جبهة حرض- ميدي بمحافظة حجة، قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في عدة أنحاء بعد تبادل قصف مدفعي بين الميليشيات والجيش الوطني.

كما درات مواجهات في محافظة البيضاء أمام مديرية ذي ناعم سيطرت المقاومة الشعبية خلالها على مواقع تابعة للميليشيات في منطقة دنبوس، وذلك ردا على قصف الميليشيات بمختلف الأسلحة لمنطقة يفعان وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.