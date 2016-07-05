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رئيس أركان اليمن: ننتظر توجيهات القيادة لدحر الميليشيات

المصدر: دبي – قناة العربية
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أكد رئيس الأركان اليمني اللواء محمد علي #المقدشي أن قوات #الجيش_اليمني في كامل استعداداتها لدحر #الميليشيات وتنتظر قرار القيادة السياسية.

ودعا المقدشي خلال زيارته لمعسكر #اللواء_72 في #فرضة_نهم شرق العاصمة #صنعاء تحالف #الحوثي و #صالح لتسليم صنعاء وتجنيبها ويلات الحروب كما جنبتها الأطراف الأخرى في أيلول/سبتمبر 2014.

وطمأن المقدشي سكان صنعاء بالقول إنه تم الإعداد بشكل موسع ودقيق لتجنيب عاصمة #اليمن الخراب والدمار وسيُعرف ذلك في حينه. وأشار إلى أن المتمردين #الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاق كما هي عادتهم، مضيفاً أنهم حاولوا استغلال فترة #المفاوضات_اليمنية في #الكويت ، لكنهم فشلوا.

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