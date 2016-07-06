مقتل 23 حوثياً باشتباكات مع المقاومة الشعبية في تعز

أعلنت قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة #تعز اليمنية مساء الأربعاء، عن حصيلة الاشتباكات التي دارت فجر الأربعاء بين عناصر #الميليشيات #الانقلابية والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني في محيط اللواء 35 مدرع في تعز، حيث سقط 23 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصر الميليشيات.

فيما سقط قتيلان و 16 جريحا من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني في نفس الاشتباكات.



هذا وصعدت الميليشيات الانقلابية في اليمن من معاركها ضد المقاومة اليمنية وخاصة في كل من صنعاء وتعز حيث شنت ميليشيات #الحوثي و #صالح فجر الأربعاء، هجوما عنيفا على مقر اللواء 35 غرب تعز

واستهدفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حي الزراعي في ضاحية مدينة #مأرب شرق العاصمة صنعاء، ليلة العيد بصواريخ الكاتيوشا وسقط حسب الحصيلة الأولية 7 أطفال قتلى بينما أصيب 10 آخرون جراء القصف العشوائي للميليشيات حسب ما أكدت مصادر محلية.

وكان الجيش اليمني نجح الأربعاء، في استعادة قاعدة "معسكر الصولبان" العسكرية قرب مطار عدن الدولي، وقتل كافة مسلحي القاعدة المتحصنين بداخلها.

وأعلن مصدر عسكري أن قاعدة معسكر #الصولبان استهدفت بهجوم بسيارتين مفخختين، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى على الأقل.