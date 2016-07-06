الرئيس اليمني: الانقلاب رأس الداء واستئصاله واجب وطني

دعا #الرئيس_اليمني عبدربه منصور #هادي #الميليشيات للجنوح إلى السلم، موضحا ان أيّ قوة لن تحول دون انتصار الشعب اليمني.



وأشار هادي إلى أنّ اليمنيين لا يسعون إلى السلم من منطلق ضعف أو قلة حيلة بل رغبة في السلام وحقن الدماء وللحفاظ على ما تبقى من الدولة والمجتمع، وخلال خطاب بمناسبة عيد الفطر، قال هادي إن الشعب اليمني سينتصر لكرامته وعزته وسيسترد دولته ومؤسساتها وسيعيد الحق لأهله.

وأكد الرئيس اليمني أن أي سلام مستدام وآمن يجب أن يقضي على الأسباب التي جاءت بالأزمة، وأن #الانقلاب هو رأس الداء واستئصاله واجب وطني وكل سلام يتغاضى عنه أو يتماهى معه لن ينهي الأزمة.

كما وعد هادي #اليمنيين بأن الحكومة ستبذل قصارى الجهود لبحث الموارد الممكنة لتغطية احتياجات الخدمات وعلاج الجرحى وتأمين رواتب الموظفين.

