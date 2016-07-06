الجيش اليمني يستعيد معسكر الصولبان ويقتل مسلحي القاعدة

نجح الجيش اليمني في استعادة قاعدة "معسكر الصولبان" العسكرية قرب مطار عدن الدولي، وقتل كافة مسلحي القاعدة المتحصنين بداخلها.

وأعلن مصدر عسكري أن قاعدة "معسكر الصولبان" استهدفت بهجوم بسيارتين مفخختين، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى على الأقل.

وقال المصدر إن المهاجمين فجروا سيارة مفخخة عند مدخل القاعدة مما فتح الطريق لآلية ثانية اقتحمت القاعدة وانفجرت في داخلها، ما أسفر عن مقتل 7 عسكريين.

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين استولوا على المبنى الرئيسي للقاعدة العسكرية في عدن بعد مهاجمتها بالسيارة المفخخة.

وأفاد مصدر عسكري أن "القوات الحكومية طوقت المبنى الذي يضم مكتب قيادة القاعدة، حيث تحصن مسلحون".

وأوضح هذا المصدر أن المهاجمين، الذين يرتدون بزات عسكرية، نجحوا في دخول القاعدة التي هاجموها بالسيارة المفخخة، قبل أن يستولوا على المبنى الرئيسي فيها.

وذكر أن اشتباكات اندلعت بعد ذلك بين المهاجمين والجيش، مشيرا إلى استمرار إطلاق النار بين الجانبين بقاذفات الصواريخ والأسلحة الخفيفة.

وقال المصدر نفسه إن "بين 15 و20 متطرفا تحصنوا في المبنى". وأفاد شهود عيان أن تعزيزات عسكرية نقلت الى القاعدة الواقعة في حي خور مكسر الذي حاصرته قوات الأمن.

ويأتي الهجوم على القاعدة الاربعاء في اول ايام عيد الفطر في اليمن. وتسيطر القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على عدن لكنها تواجه صعوبة في احلال الامن فيها بعد عام على انتزاعها من المتمردين الحوثيين.

من جانب آخر، شنت ميليشيات #الحوثي و #صالح فجر الأربعاء، هجوما عنيفا على مقر اللواء 35 غرب #تعز.

واستهدفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حي الزراعي في ضاحية مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء، ليلة العيد بصواريخ الكاتيوشا وسقط حسب الحصيلة الأولية سبعة أطفال قتلى بينما أصيب 10 آخرون جراء القصف العشوائي للميليشيات حسب ما أكدت مصادر محلية.