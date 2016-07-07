اليمن.. التحالف يستهدف معسكر العمالقة شمال صنعاء

استهدفت طائرات #التحالف_العربي معسكر العمالقة في مديرية #حرف سفيان التابعة لمحافظة #عمران شمال #صنعاء ، وفق مصادر "العربية".

وأوضحت مصادر محلية أن أكثر من خمس غارات نفذتها طائرات التحالف، ما أدى إلى تدمير عتاد حربي وآليات عسكرية كان يجري تجهيزها وتحريكها باتجاه مناطق يمنية على الحدود مع #السعودية .

كما قصفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للانقلابيين في منطقة بني شهاب بمديرية المتون في محافظة #الجوف ، وذلك بعد مواجهات عنيفة صدت خلالها المقاومة الشعبية هجوماً للميليشيات كان يستهدف مواقع للجيش الوطني والمقاومة.

كذلك استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للمتمردين في مديرية المصاربة شمال غرب محافظة #لحج . وأكدت مصادر في المقاومة أن تدخل التحالف جاء بعد مواجهات عنيفة لكسر هجوم للميليشيات حاولت من خلاله التوغل نحو مناطق في لحج.