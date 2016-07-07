اليمن.. الأباتشي السعودية تمنع الميليشيات من دخول ميدي

شن #طيران_التحالف غارات جوية على #ميليشيات_الحوثي والحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي عبدالله صالح على حدود مديرية ميدي اليمنية قبالة الحدود السعودية بعد محاولات عدة سعت خلالها الميليشيات إلى دخول #ميدي.

واستمرت الغارات الجوية في قصف الميليشيات، ودمرت آليات ومركبات عسكرية عدة استخدمتها الميليشيات في الهجمات.

وأفاد مراسل "العربية" بأن مروحيات #الأباتشي_السعودية شاركت في المساندة بتحليقها على الشريط الحدودي للسعودية واليمن بعد محاولة فصيل من الميليشيات التوجه إلى الحدود لإطلاق قذائف داخل المحافظات الحدودية.

وكانت قد تجددت صباح الخميس الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على جبهتي حرض وميدي شمال غرب محافظة حجة الحدودية.

وأكدت مصادر عسكرية حدوث قصف مدفعيٍ متبادل بين الطرفين واشتبكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الانقلابيين، على أثر اعتداءات متكررة للمتمردين على مواقعِ الجيش.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية في محافظة الجوف شمال اليمن بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتدور استعدادات كبيرة من الجيش الوطني وقوات التحالف العربي هذه الأيام على قدم وساق لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفق اللواء ناصر الطاهري، نائب رئيس أركان الجيش اليمني. وقال الظاهري إن الخطط والقوات جاهزة للتحرير من خلال جبهة نهم.

وميدانياً، ذكر موقع "المشهد اليمني" بمواصلة الميليشيات تفجير منازل مدنيين في نهم شرق صنعاء.

كما أشارت مصادر أمنية في محافظة الجوف شمال اليمن إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، بمعارك عنيفة مع المقاومة والجيش. كذلك أوضحت المصادر أن المواجهات جاءت عقب هجوم عنيف شنه الانقلابيون على جبال الغيل، في محاولة للسيطرة عليها، لكنهم تراجعوا تحت نيران المقاومة والجيش وطيران التحالف العربي.