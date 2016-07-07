اليمن.. الميليشيات قتلت 128 مدنياً في تعز خلال يونيو

كشف تقرير حقوقي يمني عن مقتل 128 مدنياً، وإصابة 741 آخرين في قصف الميليشيات لـ#تعز خلال حزيران/يونيو الماضي.

وقال التقرير الذي أصدره ائتلافُ الإغاثة الإنسانية بتعز، إن أربعة منازل تعرضت للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة من قبل الحوثيين في مناطق صالة وحسنات والمكلكل وحي الجحملية شرقي المدينة، إضافة إلى تضرر تسعة منازل كلياً في أحياء مختلفة من المدينة.

كما أكد أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية.

كذلك اعتبر الائتلاف أن شهر حزيران/يونيو الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا المدنيين في المحافظة، خاصة في ظل الحصار الخانق الذي ما زال مفروضاً على مداخل المدينة من قبل مسلحي الحوثي والمخلوع الذين يتمركزون في أطراف المدينة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم محافظة صنعاء اليمنية، عبداللطيف المرهبي، إن الانقلابيين فجروا ثلاثة منازل لمواطنين بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكر المرهبي في تصريح لوكالة سبأ الرسمية التابعة للشرعية أنه "خلال الساعات الماضية أقدمت الميليشيات على تفجير ثلاثة من المنازل، أحدها في منطقة المجاوحة، ومنزلان في قرية بني فرج بذات المنطقة بالقرب من مركز مديرية نهم".

وأوضح أن عدد المنازل التي تم تفجيرها خلال الأسبوع الحالي أربعة، بعد أن فجر المتمردون منزلاً وملحقاته وأحرقوا سيارتين في منطقة المجاوحة قبل يومين.