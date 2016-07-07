اليمن.. الميليشيات تنتقم من المدنيين بنهم وتحرق منازلهم

أفادت مصادر أمنية في محافظة #الجوف شمال اليمن عن سقوط قتلى وجرحى من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح، في معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أفادت تقارير بمواصلة الميليشيات تفجير منازل المدنيين في نهم.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بعد أن شنت #الميليشيات هجوماً عنيفاً على جبال الغيل في محاولة للسيطرة عليها، لكنهم تراجعوا تحت نيران المقاومة الشعبية والجيش وطيران التحالف العربي.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" بمواصلة المليشيات تفجير منازل مدنيين في نهم شرق صنعاء. وأضاف المصدر أنه في الساعات الماضية فجّرت المليشيات 3 منازل أحدها في منطقة المجاوحة، ومنزلين في قرية بني فرج بالقرب من مركز مديرية نهم.

وقال الناطق الرسمي باسم محافظة صنعاء عبداللطيف المرهبي إنه تم رصد 16 اعتداء من قبل الميليشيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وملاحظة تعزيزات عسكرية للانقلابيين بجبهة نهم.

وكان الجيش اليمني مدعوماً بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي سيطر بالكامل على معسكر الصولبان بعدن، حيث كان يتحصن مسلحون من "القاعدة"، بعد عملية انتحارية تسببت بمقتل 13 جندياً في الجيش اليمني ومقتل 10 من مسلحي "القاعدة".