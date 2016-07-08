اليمن.. الانقلابيون يشنون هجوماً عنيفاً على جبهات تعز

تدور اشتباكات عنيفة بين ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح من جهة، والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية والشمالية والغربية لمدينة #تعز .

وتأتي هذه الاشتباكات على أثر هجوم عنيف للانقلابيين على مواقع المقاومة والجيش في حي ثعبات والجحملية وحي بازرعة شرق مدينة تعز.

كما صدت المقاومة والجيش هجوماً للمتمردين في شارع الأربعين وحي عصيفرة والزنوج وتبة الدفاع الجوي شمال المدينة، فيما شنت الميليشيات هجوماً على مقر اللواء 35 مدرع ومنطقة غراب وشارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب مدينة تعز.

ويرافق هجوم الميليشيات قصف عنيف وعشوائي بقذائف المدفعية والهاون على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني والأحياء السكنية المجاورة في شرق وغرب المدينة.