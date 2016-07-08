مقتل 17 من ميليشيات الحوثي وصالح بقصف للتحالف غرب تعز

قتل 17 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وجرح العشرات إثر استهداف طيران #التحالف_العربي تجمعاً لهم في المخاء غرب مدينة #تعز .

وتدور اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين من جهة، والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية والشمالية والغربية للمدينة.

وتأتي هذه الاشتباكات على أثر هجوم عنيف للمتمردين على مواقع المقاومة والجيش في حي ثعبات والجحملية وحي بازرعة شرق مدينة تعز.

كما صدت المقاومة والجيش هجوماً للمتمردين في شارع الأربعين وحي عصيفرة والزنوج وتبة الدفاع الجوي شمال المدينة، فيما شنت الميليشيات هجوماً على مقر اللواء 35 مدرع ومنطقة غراب وشارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب مدينة تعز.

ويرافق هجوم الميليشيات قصف عنيف وعشوائي بقذائف المدفعية والهاون على مواقع #المقاومة_الشعبية والجيش الوطني والأحياء السكنية المجاورة في شرق وغرب المدينة.

وعلى جبهة #نهم شرق #صنعاء ، تتواصل الاشتباكات العنيفة، حيث شهد جبل يام مواجهات شرسة. وتصدى الجيش والمقاومة لهجمات على مواقعهما، وسيطرا على عدد من الهضاب الاستراتيجية في نهم، فيما ذكرت الأنباء أن تعزيزات عسكرية تضم عددا من الألوية وصلت إلى محافظة مأرب في إطار الاستعدادات لمعركة تحرير صنعاء.