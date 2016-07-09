التحالف يغير على مواقع مختلفة للميليشيات في اليمن

شنت طائرات #التحالف_العربي سلسلة غارات على مواقع لميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح في #تعز و#حجة و#مأرب و#صعدة ، أدت إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير آليات ثقيلة ومركبات عسكرية في صعدة.

كما شنت غارات على مديرتي ميدي وحرض بمحافظة حجة ودمرت تعزيزات لهم، من بينها عربة صواريخ باليستية.

واستهدفت مواقع للمتمردين في منطقة المخا ومديرية ذباب غرب تعز. كذلك صدت هجوماً للانقلابيين على معسكر اللواء 35 مدرع غرب تعز، وهجمات للحوثيين في نهم.

وتمكنت المدفعية السعودية من تدمير خنادق مستحدثة تحصّن فيها المسلحون الحوثيون قرب الحدود. ودمرت طائرات الأباتشي معدات عسكرية للانقلابيين، أثناء محاولتهم إطلاق قذائف على الحدود السعودية.