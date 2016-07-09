اليمن.. وصول تعزيزات للميليشيات إلى جبهة ضباب غرب تعز

تعمل #المقاومة_الشعبية اليمنية والجيش، وبدعم جوي من #التحالف_العربي، على صد محاولات الميليشيات تعزيز مواقعها في جبهات عدة، وأفادت مصادر قناة "العربية" بوصول تعزيزات لميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح إلى ضباب غرب مدينة #تعز.

قبل ذلك أفادت مصادر "العربية" في تعز بسقوط نحو 17 من عناصر #ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر استهداف طيران التحالف العربي تجمعاً للميليشيات في المخاء غرب مدينة تعز، فيما صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجمات متكررة للميليشيات على مقر اللواء 35 مدرع، وأفشلت تلك الاعتداءات.

وكان طيران التحالف قصف عدداً من آليات الميليشيات في محافظة حجة، كانت تنوي إمداد الفصائل المتفرقة قرب ميدي وحرض.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين من جهة، والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية والشمالية والغربية للمدينة.

وتأتي هذه الاشتباكات على أثر هجوم عنيف للمتمردين على مواقع المقاومة والجيش في حي ثعبات والجحملية وحي بازرعة شرق مدينة تعز.