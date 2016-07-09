وزير الخارجية اليمني: سندخل صنعاء قريباً

أكد وزير الخارجية اليمني، #عبد_الملك_المخلافي ، أن قوات الجيش والمقاومة تقترب بشكل كبير من #صنعاء وأن المناطق المحيطة بها ستعلن في فترة وجيزة ولاءها للشرعية.

وأوضح المخلافي أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيتوجه خلال أيام إلى #الرياض وأن الرئيس اليمني، #عبد_ربه_منصور_هادي، والحكومة الشرعية سيضعان أمامه كل القضايا المتعلقة بالمشاورات وخريطة الطريق التي لا يوجد اتفاق حولها حتى الآن.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الحتارش شرق العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت نقاطاً مسلحة في الحتارش ومواقع أخرى، في الوقت الذي ما يزال تحليقها مستمراً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر المعارك في مديرية نهم. كذلك شن طيران التحالف خمس غارات على تعزيزات ومواقع الانقلابيين في الغيل والمصلوب بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر أن قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا جراء القصف الجوي.

كما تم تدمير خمس عربات عسكرية في منطقة الساقية. وتدور مواجهات في جبهة الهيجة عقب هجوم فاشل شنه المتمردون الحوثيون.