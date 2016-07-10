الجيش اليمني: حررنا معظم الجوف ونقترب من عمران وصعدة

أكد #رئيس_الأركان_اليمني اللواء محمد علي #المقدشي أن قوات #الجيش_الوطني و #المقاومة_الشعبية في #الجوف تمكنت من تحرير معظم مساحة المحافظة ذات الجغرافيا الواسعة في فترات قياسية وما زالت تحقق الانتصارات، وقريبا ستصل إلى #حرف_سفيان في #عمران و #صعدة .

جاء ذلك خلال تفقد المقدشي لوحدات الجيش والمقاومة في الخطوط الأمامية لجبهات القتال في محافظة الجوف، حسب ما أكدته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

والتقى المقدشي خلال زيارته هذه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي وقادة الألوية والوحدات العسكرية وقادة المقاومة لمناقشة سير المعارك الجارية في المتون والمصلوب وحام شمال الجوف.

كما زار المقدشي المجمع الحكومي بمديرية #المتون شمال غرب المحافظة و #جبال_حام التي حررتها قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية في إطار ردها على الخروقات المتكررة للمليشيات الانقلابية.