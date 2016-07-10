هادي من مأرب: لن نسمح بإقامة دولة فارسية باليمن

هدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمقاطعة مباحثات السلام اليمنية في الكويت، التي من المقرر أن تستأنف الجمعة برعاية الأمم المتحدة إذا حاولت المنظمة الدولية فرض رؤيتها الأخيرة، مؤكدا أن اليمنيين لن يقبلوا أن يكون اليمن دولة فارسية، ووعد باستعادة صنعاء من الانقلابيين قريبا.

وكان #الرئيس_اليمني ونائبه علي محسن الأحمر وعدد من الوزراء قد وصلوا إلي محافظة #مأرب في أول زيارة للرئيس اليمني للمحافظة بعد انقلاب الميليشيات على الدولة والشرعية.

وقال الرئيس هادي إننا لن نعطي الانقلابيين ما يريدون من شرعنة انقلابهم عبر مشاورات الكويت، مضيفا "كنا بالأمس مع الأمم المتحدة وهي تحاول منا تشكيل حكومة ائتلافية.

ووجه الرئيس اليمني شكره لدول التحالف العربي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال هادي "إن الملك سلمان أبلغه بأن عاصفة الحزم لم تكن لليمن بل إنها للمنطقة وللعالم الإسلامي بأكمله".

وتفقد الرئيس اليمني ونائبه جبهات القتال في مأرب، وزارا مقار قيادتي التحالف والجيش الوطني في المحافظة.

وتأتي الزيارة في سياق الاستعداد لمعركة تحرير صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

واستعاد الجيش الوطني والمقاومة مؤخرا أجزاءً واسعة من محافظة الجوف بعد طرد الميليشيات.

ويتأهب الجيش لمعركة حرف سفيان في عمران وكذلك لدخول صعدة بحسب رئيس هيئة الأركان اليمنية.

وفي الأثناء، تجري معارك بين الجيش والمقاومة من جهة والميلشيات من جهة أخرى في نهم.