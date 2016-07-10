اليمن.. التحالف يدمر مخزناً للألغام ويواصل قصف الحوثيين

دمرت طائرات التحالف العربي مخزنا للألغام تابع لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وسط مدينة حرض، شمال غرب محافظة حجة اليمنية.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن المخزن الذي دمر كان يضم مئات الألغام الأرضية التي تستخدمها الميليشيات في المنطقة.

وأضاف المصدر أن طائرات التحالف دمرت أيضاً عربة إطلاق صواريخ كاتيوشا بالقرب من فندق حرض بلازا وسط المدينة، كما استهدفت مواقع للميليشيات بالقرب من مزارع نسيم في منطقة ميدي جنوب حرض.

وشهدت جبهة حرض - ميدي تبادل قصف مدفعي وصاروخي استهدف خلاله الجيش الوطني مواقع للمليشيات في أنحاء متفرقة من منطقتي حرض وميدي، القريبتين من الحدود السعودية.

فيما قتل وجرح عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي جراء القصف والمواجهات على الأرض.

من جانبه أكد قيادي في الجيش الوطني أنه تم إفشال عدة هجمات للميليشيات خلال الأيام الماضية في محاولات مستميتة ومتكررة للسيطرة على ميناء ميدي، الواقع على البحر الأحمر، والذي كان أحد أهم المنافذ البحرية لجماعة الحوثي قبل استعادة الجيش والمقاومة السيطرة عليه منذ ستة أشهر.

مقتل 9 وجرح 13 من الحوثيين

وفي تعز أعلن متحدث باسم المقاومة الشعبية في تعز عن مقتل 9 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح 13 آخرين بقصف مدفعي للمقاومة استهدف مواقع للميليشيات غرب مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن اثنين من رجال المقاومة قتلا وجرح اثنان آخران نتيجة استهداف الميليشيات لمواقع المقاومة عند الأطراف الشمالية الغربية للمدينة في حين أصيب ثلاثة مدنيين جراء القصف المدفعي العشوائي لبعض الأحياء السكنية في المدينة من قبل الميليشيات.

وتعرضت قرى شرق جبل صبر المطلة على تعز لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمركزة في بلدة حديج التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز.

في غضون ذلك واصلت طائرات التحالف استهداف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في عدة جبهات حيث قصفت تجمعات للميليشيات في منطقة كتاف شرق محافظة صعدة.

تدمير صاروخ "باليستي"

وفي مأرب اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه منطقة صافر النفطية جنوب سوق محافظة مأرب، وأكدت مصادر عسكرية أنه تم تفجير الصاروخ في الجو فوق مدى مأرب قبل أن يصل إلى هدفه.

وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أعلنت أن اللجان الشعبية التابع للحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح كشفت عن جيل جديد من الصواريخ التي تم تصنيعها محليا، وأوضحت أن الصاروخ الجديد يسمى ( زلزال 3) ، وهو صاروخ بعيد المدى لم تحدد المسافة التي يصلها.