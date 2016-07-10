اليمن.. مليشيات الحوثي وصالح تهاجم تعز بضراوة

ثارت فجر الأحد أعنف الاشتباكات بين عناصر مليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح من جهة، و#المقاومة_الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة أخرى في الجبهة الشرقية والشمالية والغربية باليمن.

وصدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوما عنيفا للمليشيات الانقلابية على مواقع المقاومة في حي ثعبات والجحملية والكمب وحي الدعوة شرق مدينة تعز، وكذلك في شارع الأربعين وحي عصيفرة والزنوج وتبة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز.

وشنت المليشيات هجوما عنيفا علي مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مقر اللواء 35 مدرع ومنطقة غراب وشارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب #تعز.

ورافق هجوم المليشيات قصف عنيف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات والمدفعية على مواقع المقاومة الشعبية والجيش في مختلف جبهات المدينة والأحياء السكنية وسط المدينة.

وفي سياق متصل قصفت المليشيات الانقلابية بقوة منطقة حمير في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

كما أرسلت المليشيات الانقلابية تعزيزات عسكرية إلى شارع الخمسين ومنطقة حذران القريبة من مقر اللواء 35 مدرع استعدادا للهجوم على مقر اللواء.

