رئيس وزراء اليمن: لن نقبل بتسويات تطيل الحرب

عقد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اجتماعاً باللجان الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة والحزام الأمني لمدينة عدن.

وقال رئيس الوزراء اليمني إننا لن نقبل بأي تسويات من شأنها إطالة الحرب وخلق ظروف للانقسام.

وأكد بن دغر أن هناك طريقا واحدا للسلام وهو احترام الإرادة الوطنية والمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن.

وأضاف بن دغر أن استمرار تهريب السلاح إلى اليمن إنما يطيل أمد الحرب في البلاد.

وقال "إن أعداء اليمن هم أعداء الأمة الإسلامية وكانوا ولا يزالون يشكلون خطرا علي المنطقة وأمنها". داعيا إلى توحيد المواقف في مواجهة الانقلابيين.

وهنأ اللجان الأمنية والمنطقة العسكرية علي إفشالهم المخطط الإرهابي في عمق مدينة عدن واستعادة السيطرة علي معسكر الصولبان الذي كانت تسيطر عليه عناصر "القاعدة".