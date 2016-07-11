الحكومة اليمنية تطالب بسقف زمني لمشاورات الكويت

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن الرئيس اليمني، #عبدربه_منصور_هادي ، بحث مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاثنين في الرياض سبل استئناف مشاورات السلام اليمنية. وشدد هادي على أن موقف الشرعية ثابت من المرجعيات، وأن وفدها لن يذهب إلى الكويت لمجرد الذهاب.

وقال بادي إن شرط الوفد الحكومي للعودة مجدداً إلى #مشاورات_الكويت هو تحديد سقف زمني لها لتجنب سلبيات الجولات السابقة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم دول المجلس للجهود التي يقوم بها ولد الشيخ أحمد لإنجاح مشاورات السلام اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 .

وكان هادي قد هدد الأحد بعدم العودة إلى المشاورات المقرر أن تستأنف منتصف الشهر الحالي، إذا أصرت الأمم المتحدة على رؤيتها لحل الأزمة اليمنية وفق ما يعرف بخارطة الطريق المقترحة من #المبعوث_الأممي، وهي الخطة التي قوبلت بتحفظ من الحكومة اليمنية. كما أعرب عن رفضه أي مقترح بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الانقلابيين قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتحديداً انسحاب الميليشيات من المدن والمحافظات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من تغييرات.

وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، بأن #خارطة_الطريق التي كشف عنها المبعوث الأممي منافية لمرجعيات المشاورات المتفق عليها، ولم يتم الموافقة عليها.