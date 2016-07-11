الرئيس اليمني يبحث الموقف الرسمي من مفاوضات الكويت

أفادت مصادر لـ"العربية" أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يبحث مع أعضاء الوفد الحكومي المفاوض إمكانية العودة إلى مشاورات الكويت من عدمه لتحديد الموقف الرسمي للحكومة اليمنية بهذا الخصوص.

ويأتي هذا الاجتماع وسط أنباء عن تباينات في الرؤى بين الأطراف الحكومية وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل اللقاء المزمع بين هادي والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد لحين التوصل لموقف رسمي للحكومة اليمنية والذي سيتم إبلاغ المبعوث الأممي به رسميا في لقائه المرتقب مع الرئيس هادي.

وقالت مصادر لـ"العربية" في وقت سابق إن الرئيس اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن سيجتمعان اليوم الاثنين في #الرياض لإنقاذ مشاورات السلام في #الكويت.

وهدد الرئيس هادي الأحد بعدم العودة إلى المشاورات المقرر أن تستأنف منتصف الشهر الجاري إذا أصرت الأمم المتحدة على رؤيتها لحل الأزمة اليمنية وفق ما يعرف بخارطة الطريق المقترحة من #المبعوث_الأممي، وهي الخطة التي قوبلت بتحفظ من الحكومة اليمنية.

وصرح عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت بأن خارطة الطريق التي كشف عنها المبعوث الأممي منافية لمرجعيات المشاورات المتفق عليها، ولم يتم الموافقة عليها.

وأعرب الرئيس اليمني الأحد عن رفضه أي مقترح بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الانقلابيين قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتحديدا انسحاب الميليشيات من المدن والمحافظات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من تغييرات.