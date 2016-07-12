هادي: لم نجنِ من مشاورات الكويت سوى "السراب"

أكد وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبد الملك المخلافي، أن لا عودة إلى مشاورات الكويت قبل الحصول على ضمانات ووضع جدول زمني للمشاورات.

وجاءت تصريحات المخلافي بعد لقاء الرئيس #عبدربه_منصور_هادي ، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في #الرياض .

وشدد هادي، خلال اللقاء الذي حضره نائبه علي محسن الأحمر، على ضرورة تطبيق الانقلابيين للقرارات الدولية، ومنها القرار الأممي 2216 كأساس لأي حل للأزمة، مؤكداً رفض المماطلة والتسويف ومحاولات الالتفاف على القرارات الدولية.

كما نوه إلى أن مشاورات الكويت لم تجنِ منها الحكومة إلا السراب بسبب مماطلة الميليشيات.