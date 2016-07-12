يمنية تحصل على امتياز الحرية لمدينة لندن

مُنحت الدكتورة اليمنية مناهل عبد الرحمن ثابت مؤخرا امتياز الحرية لمدينة لندن وذلك كأول شخصية عربية تنال هذا الاستحقاق.

وخلال مراسم التكريم التي جرت في قاعة جيلد هيل في بلدية ويستمنستر في مدينة لندن تسلمت الدكتورة مناهل ثابت امتياز الحرية لمدينة لندن بعد أن رُشحت لاستحقاقها بجدارة من قبل محكمة تشامبرلين في مدينة لندن.

واعتبرت محكمة تشامبرلين في لندن استحقاق الدكتورة ثابت لامتياز الحرية بأنه يأتي في سياق تكريم الأعلام البارزة في العلوم كما تمثل الدكتورة مناهل منارة فكرية و مبعوثاً استطاع أن يمد جسراً بين حضارتين لكل منها خصوصياته الثقافية والحضارية وهو ما يعجز البناؤون عن مده وتشييده.

وقالت الدكتورة مناهل إن التكريم يعزز رسالتها، وأنها تعتزم مواصلة عملها من أجل الاهتمام بالعلوم وبرعاية الموهوبين والمتفوقين عالميا ولتحقيق السلام والازدهار في وطنها اليمن الذي مزقته الحرب.

ويمنَح هذا الامتياز للبارزين في العالم ممن تفوقوا في كافة المجالات سواء العسكرية والملكية والارستقراطية ومجالات العلوم والفنون والدبلوماسية والسياسة.

ويعطى هذا الامتياز بعد ترشيح بالإجماع من قبل الأعضاء الدائمين في نقابة الأعيان لمدينة لندن وبموافقة جميع الأعضاء ولجنة المصادقة.

ويعد هذا واحدا من أقدم التقاليد البريطانية التي مازالت تمارس، والتي يعود تاريخها إلى عام 1237، من قرن الماجنا كارتا البريطاني.

ومن المشاهير وأصحاب الإرث التاريخي الذين منحوا هذا التشريف الأدميرال اللورد نيلسون، القائد الشهير والمنتصر في معركة الطرف الأغر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ويلسون تشرتشل والأميرة ديانا، ومورجان فريمان ونيلسون مانديلا وكذلك بيل غيتس والرئيس الأول لسنغافورة لي كوان يو.